Вальдорфская Школа Авив приветствует жителей Украины и предлагает свою помощь!

Если вам срочно пришлось переехать в Израиль, наши 400 семей из сообщества в Тель Авив- Яффо готовы помочь!

Ученики Школы Авив и их семьи хотят помочь украинским беженцам адаптироваться в Израиле. Мы готовы помочь в поиске жилья, провизии, образования, сообществ и всего, что может облегчить жизнь в данной ситуации!

Мы постараемся ответить на все интересующие вас вопросы на русском, иврите, английском и арабском языках

контакт: Anna Kuntsman Rozenberg —> +972 54 651 7951, [email protected]

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